Apple готовит экстренный апдейт iOS 17.1.1 для iPhone

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Редакторы портала MacRumors обнаружили в логах посещений своего сайта новую несколько входов с iPhone под управлением iOS 17.1.1. Судя по всему, Apple проводит внутреннее тестирование обновления.Скорее всего, в iOS 17.1.1 компания исправит некоторые ошибки и баги, обнаруженные в релизной сборке iOS 17.1. Многие пользователи ждут решения проблем с подключением к Wi-Fi и беспроводной зарядкой в автомобилях BMW.Ожидается, что обновление iOS 17.1.1 выйдет на следующей неделе.