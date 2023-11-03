Apple готовит экстренный апдейт iOS 17.1.1 для iPhone

Фархад
iOS 17.1.1

Редакторы портала MacRumors обнаружили в логах посещений своего сайта новую несколько входов с iPhone под управлением iOS 17.1.1. Судя по всему, Apple проводит внутреннее тестирование обновления.

Скорее всего, в iOS 17.1.1 компания исправит некоторые ошибки и баги, обнаруженные в релизной сборке iOS 17.1. Многие пользователи ждут решения проблем с подключением к Wi-Fi и беспроводной зарядкой в автомобилях BMW.

Ожидается, что обновление iOS 17.1.1 выйдет на следующей неделе.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+10
Пользователь удален
"Редакторы портала MacRumors обнаружили в логах посещений своего сайта новую несколько входов с iPhone"
Фархад русский забыл? Что за набор слов
час назад в 14:05
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+10
Пользователь удален
Вы куда торопитесь? Новость побыстрее выкатить? Так обсераетесь же постоянно. А новость фигня. Зато читатели думаю какие вы писаки безграмотные.
час назад в 14:07
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