Apple запретила откатываться на iOS 17.0.3

Фархад
iOS 17

Apple перестала подписывать iOS 17.0.3, чтобы пользователи iPhone не могли на неё откатиться. Однако компания пока продолжает подписывать iOS 17.0.2 по неизвестным причинам.

Производитель iPhone регулярно прекращает подписывать устаревшие версии ПО, поскольку они содержат уязвимости, которые некоторые пользователи могут использовать для джэйлбрейка.

На текущий момент актуальной стабильной версией является iOS 17.1, а iOS 17.2 находится на стадии бета-тестирования. Ожидается, что следующее обновление выйдет в декабре.

Apple также прекратила подписывать iOS 15.7.9, iOS 16.7 и iOS 16.7.1.
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Источник:
MacRumors
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