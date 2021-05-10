





Новый Apple TV 4K оказался для некоторых пользователей разочарованием из-за использования внутри SoC Apple A12, которая также ставилась в iPhone XS и Xr, которым уже больше двух лет. Это наводит на мысль о том, что Apple не интересно развивать игровую направленность своих гаджетов, однако, по новым данным, это не так.Ресурс WСCFtech сообщает, что купертиновский техногигант работает над новой гибридной консолью, схожей с Nintendo Switch, которая будет достаточно мощной, чтобы поддерживать трассировку лучей. При этом сообщается, что работать она будет не на одной из текущих или будущих SoC линеек Apple A или M, а на совершенно иной платформе собственной разработки компании.Как и Nintendo Switch, портативная консоль Apple получит активное охлаждение с вентилятором, что сделает ее достаточно толстой. Также есть информация о большом экране. Слухи о консоли косвенно подтверждаются еще одной инсайдерской информацией, по которой Apple ведет переговоры с известным разработчиком игр Ubisoft, возможно, о выпуске эксклюзивных игр для собственного сервиса Arcade. Это действительно имеет смысл, так как консоли хорошо продают именно эксклюзивы, а у Apple есть возможность оплатить их разработку.