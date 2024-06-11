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В iOS 18 появилась запись звонков — бесплатно и для всех

Олег

iOS 18


Компания Apple впервые в истории разрешила записывать голосовые звонки на своих устройствах. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, нововведение стало частью большого нейросетевого пакета Apple Intelligence. Среди прочего, AI умеет расшифровывать аудиозаписи голоса и преобразовывать их в текст. Именно поэтому в приложении «Телефон» в iOS 18 теперь будет новая кнопка записи звонка. Ранее Apple никогда не предоставляла такую опцию, и на уровне системы запрещала запись звонка с линии для сторонних приложений.

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После нажатия на кнопку записи звонка все его участники будут оповещены об этом факте. После окончания записи Apple Intelligence сможет предоставить текстовую расшифровку разговора и даже создать краткую выжимку из главных его тезисов.

Расшифровка звонков будет доступна в США и ограниченном количестве стран Европы, Азии и Латинской Америки с поддержкой английского, немецкого, французского, японского, китайского, португальского и испанского. Похоже, кнопка записи звонка будет доступна абсолютно всем пользователям iOS 18, но это может измениться к осеннему релизу.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1421
tellurian
У кого есть учётка США и поставил 18 можете проверить запись звонка?
час назад в 16:49
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tellurian
+1421
tellurian
С обеда новости в приложении не грузятся :( пробовал разный интернет.
Утром всё хорошо открывалось.
час назад в 16:51
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YABLOKOFON
+202
YABLOKOFON
С оповещением о записи это теряет всякий смысл
час назад в 17:21
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