Apple поставила на место «изобретателя», который хотел запретить iPhone в России



Компания Apple вышла победителем из судебного процесса, по результату которого продажи iPhone в России могли оказаться под запретом. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, первый иск о патенте на iPhone российский изобретатель Арташес Икономов подал против Apple еще в 2019 году. Тогда он заявил, что обладает исключительными правами на смартфон с функцией экстренного вызова и потребовал запретить продажи iPhone в России — на «яблофоне» тоже есть опция «Экстренный вызов — SOS». Все нереализованные айфоны Арташес требовал изъять у Apple и уничтожить. Суд ему отказал.







В ответ Apple в том же году подала встречный иск с требованием аннулировать патент господина Икономова, признав его недействительным, но получила отказ. Повторная попытка тоже не увенчалась успехом. Однако обе стороны не успокоились: Икономов вновь подал иск против «Эппл Рус» и потребовал взыскать с нее 295 млрд рублей. Претензии он предъявил, в частности, к моделям iPhone 5S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11 и iPhone 12. В ответ представители Apple назвали Икономова «патентным троллем» и предоставили суду доказательства того, что его патент не может считаться действительным.



В результате суд удовлетворил требование «Эппл Рус» и аннулировал патент; теперь в иске Икономову будет отказано, и никаких компенсаций от Apple он не получит. Более того, на «изобретателя» лягут судебные издержки за несколько лет тяжбы.