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Apple поставила на место «изобретателя», который хотел запретить iPhone в России

Олег

iPhone


Компания Apple вышла победителем из судебного процесса, по результату которого продажи iPhone в России могли оказаться под запретом. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, первый иск о патенте на iPhone российский изобретатель Арташес Икономов подал против Apple еще в 2019 году. Тогда он заявил, что обладает исключительными правами на смартфон с функцией экстренного вызова и потребовал запретить продажи iPhone в России — на «яблофоне» тоже есть опция «Экстренный вызов — SOS». Все нереализованные айфоны Арташес требовал изъять у Apple и уничтожить. Суд ему отказал.

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В ответ Apple в том же году подала встречный иск с требованием аннулировать патент господина Икономова, признав его недействительным, но получила отказ. Повторная попытка тоже не увенчалась успехом. Однако обе стороны не успокоились: Икономов вновь подал иск против «Эппл Рус» и потребовал взыскать с нее 295 млрд рублей. Претензии он предъявил, в частности, к моделям iPhone 5S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11 и iPhone 12. В ответ представители Apple назвали Икономова «патентным троллем» и предоставили суду доказательства того, что его патент не может считаться действительным.

В результате суд удовлетворил требование «Эппл Рус» и аннулировал патент; теперь в иске Икономову будет отказано, и никаких компенсаций от Apple он не получит. Более того, на «изобретателя» лягут судебные издержки за несколько лет тяжбы. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

tellurian
+1421
tellurian
Хороший урок для него будет.
Ещё бы сами заявки проверялись перед этим.
час назад в 16:55
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