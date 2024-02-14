Apple игнорирует владельцев Mac 12 лет, не исправляя выбешивающий баг

Фархад
Тим

Компания Apple до сих пор не исправила ошибку в macOS, из-за которой баланс звука на Mac смещается при определенных условиях, несмотря на то, что она признала эту проблему почти 12 лет назад.

Пользователь X (экс-Twitter) Фабиан рассказал, что на протяжении 10 лет ему приходится использовать стороннее приложение, чтобы исправить проблему с дисбалансом звука.

Первые сообщения о баге в настройках звука появились в сети ещё в 2013 году, когда один из пользователей обнаружил неполадки на нескольких компьютерах Mac 2003 года.

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Теперь самое интересное — сама Apple признала наличие проблемы 12 февраля 2012 года. В документе поддержки OS X 10.2 компания заявила, что «в некоторых случаях баланс звука может неожиданно сместиться в сторону левого или правого канала, из-за большой нагрузки на микропроцессор».

Чтобы устранить проблему, Apple советует пользователям открыть панель «Звук» в «Системных настройках» и вручную «перетащить ползунок баланса звука в нужное положение».

Учитывая рекомендации Apple, похоже, что компания так и не смогла найти решение этой проблемы за 12 лет.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+34
Gntlmn Mthfcng
С 2014 года у 4 моих друзей и у меня не меняется язык сочетанием клавиш. То есть язык меняется в статус баре (флажок страны) но по факту когда печатаешь язык не меняется и флажок потом сразу сам меняется. Ни одно обновление за 10 лет не решило проблему. Менял 3 макбука за это время. Проблема осталась. Менять могу корректно только если мышкой меняю в статус баре
Вчера в 18:58
#
+328
Gandalf2021 Gntlmn Mthfcng
Ну если вы не умеете ставить и настраивать macOS, то проблема в руках… Любой пользователь Mac может проверить, что язык без проблем переключается, если нет сторонних программ, управляющих этим процессом по своему алгоритму, типо ПунтоСвитчера… в Сономе даже доп иконку переключения добавили в строки ввода…
Вчера в 19:25
#
+328
Gandalf2021 Gandalf2021
На новых макбуках даже есть выделенная кнопка для переключения языка. Но она неудобно расположена (типа Fn) и проще поставить переключение языка на однократное нажатие CapsLock…
Вчера в 19:29
#
+328
Gandalf2021 Gandalf2021
Под это начиная ещё с highSierra есть отдельный пункт в настройках клавиатуры, просто галочку отщёлкнуть…
Вчера в 19:30
#
tellurian
+2633
tellurian
из-за больной нагрузки на микропроцессор». (с)
Больной или большой? ;)
Вчера в 19:06
#
+1132
Grealex
Усманов заголовкам у Воронина учится. А если по теме, то я сменил 3 или 4 макбука, ни у меня, ни у моих знакомых таких проблем не было.
Вчера в 20:44
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