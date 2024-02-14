Apple игнорирует владельцев Mac 12 лет, не исправляя выбешивающий баг

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Компания Apple до сих пор не исправила ошибку в macOS, из-за которой баланс звука на Mac смещается при определенных условиях, несмотря на то, что она признала эту проблему почти 12 лет назад.Пользователь X (экс-Twitter) Фабиан рассказал, что на протяжении 10 лет ему приходится использовать стороннее приложение, чтобы исправить проблему с дисбалансом звука.Первые сообщения о баге в настройках звука появились в сети ещё в 2013 году, когда один из пользователей обнаружил неполадки на нескольких компьютерах Mac 2003 года.Теперь самое интересное — сама Apple признала наличие проблемы 12 февраля 2012 года. В документе поддержки OS X 10.2 компания заявила, что «в некоторых случаях баланс звука может неожиданно сместиться в сторону левого или правого канала, из-за большой нагрузки на микропроцессор».Чтобы устранить проблему, Apple советует пользователям открыть панель «Звук» в «Системных настройках» и вручную «перетащить ползунок баланса звука в нужное положение».Учитывая рекомендации Apple, похоже, что компания так и не смогла найти решение этой проблемы за 12 лет.