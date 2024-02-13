Вышли третья бета-версия tvOS 17.4 и второе обновление visionOS 1.1 для разработчиков

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Сегодня, 13 января, Apple выпустила третью бета-версию tvOS 17.4 и вторую бета-версию visionOS 1.1 для разработчиков.В основном апдейт исправляет некоторые ошибки в работе системы. Также добавили поддержку SharePlay в Apple Music на Apple TV. Владельцы Apple TV теперь могут раздать QR-код от Apple Music другим пользователям и добавлять свои треки в список воспроизведения.visionOS 1.1 позволяет сбросить настройки если пароль забыт,ранее для этого приходилось нести гаджет в Apple.Обновление обеспечивает поддержку проверки контактного ключа iMessage и добавляет управление устройствами Apple в Vision Pro. С помощью этой функции ИТ-отделы компаний и образовательных учреждений могут управлять гарнитурами при помощи iPhone, iPad и Mac.Также отмечается, что пользователи теперь могут перемещать объемные сцены ближе, что упрощает взаимодействие с контентом.О более подробных изменениях, если таковые имеются, мы расскажем в отдельной статье.