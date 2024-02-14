Секретный гаджет Apple засветился в новой бета-версии tvOS 17.4

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Портал 9to5Mac обнаружил в новой бета-версии tvOS 17.4, выпущенной вчера, строки кода с упоминанием новой умной колонки HomePod со встроенным дисплеем и FaceTime-камерой.Код подтверждает существование устройства с идентификатором «Z314», которое оснащено чипом Apple A15 Bionic. Такой же чип используется в серии iPhone 13 и iPad mini 6. Причем инженеры Apple активно тестируют как серийную, так и «внутреннюю» версии устройства.В новой бета-версии Apple добавила в прошивку HomePod инфраструктуру SwiftUI (она отвечает за визуальный интерфейс), что непосредственно указывает на HomePod с дисплеем.Ранее несколько надежных источников уже говорили о выходе такого устройства в ближайшие годы. В частности, аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявлял о разработке HomePod с 7-дюймовым дисплеем и FaceTime-камерой. По его прогнозам, Apple может выпустить новый гаджет умного дома в первой половине 2024 года.Теперь осталось дождаться весенней презентации Apple, чтобы увидеть, чем на этот раз компания сможет нас удивить.