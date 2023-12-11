Apple ищет сотрудника со знанием русского языка и культуры

Александр
Фото: Unsplash

Компания Apple опубликовала вакансию инженера-лингвиста для работы над голосовым ассистентом Siri. Среди главных требований — знание русского языка и русской культуры.

На работу будет принят специалист, имеющий как минимум степень магистра по информатике с опытом деятельности в этой сфере не менее трёх лет. Предпочтение будет отдано кандидату, который разбирается в методах обработки текста, нейролингвистического программирования и машинного обучения, а также знает несколько языков программирования (например, Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go).

Как указано на сайте Apple, принятый на должность инженера-лингвиста сотрудник будет работать с различными продуктами компании, в том числе он будет «определять целевые области с помощью анализа данных и наращивать технические знания для создания значимого вклада в экосистему Apple. Работать придётся в испанском офисе Apple, а зарплата будет определена по результатам собеседования.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 


А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Еще три устройства Apple навсегда попрощаются с Lightning
Apple Watch обзаведется очень неожиданным, но полезным элементом
В iOS 17.2 появился аналог Name Drop. Что он может

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+258
Gandalf2021
Радует, что на русский язык они совсем не забили, даёт надежду…
Сегодня в 15:47
#
+132
migachevm Gandalf2021
русский язык все таки объединяет очень много национальностей. это всего лишь для одной страны он вражеский стал🙈
Сегодня в 19:18
#
tellurian
+4709
tellurian
В хорошей стране офис. Жаль не подойду.
Сегодня в 15:55
#
Misha Gynin
–75
Misha Gynin
Не поеду я в Испанию, мне и тут хорошо 😛
Сегодня в 16:07
#