Apple ищет сотрудника со знанием русского языка и культуры

Компания Apple опубликовала вакансию инженера-лингвиста для работы над голосовым ассистентом Siri. Среди главных требований — знание русского языка и русской культуры.
На работу будет принят специалист, имеющий как минимум степень магистра по информатике с опытом деятельности в этой сфере не менее трёх лет. Предпочтение будет отдано кандидату, который разбирается в методах обработки текста, нейролингвистического программирования и машинного обучения, а также знает несколько языков программирования (например, Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go).
Как указано на сайте Apple, принятый на должность инженера-лингвиста сотрудник будет работать с различными продуктами компании, в том числе он будет «определять целевые области с помощью анализа данных и наращивать технические знания для создания значимого вклада в экосистему Apple. Работать придётся в испанском офисе Apple, а зарплата будет определена по результатам собеседования.
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