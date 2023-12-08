Apple Watch обзаведется очень неожиданным, но полезным элементом

Олег

Apple Watch


Компания Apple планирует встроить в свои часы фонарик. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, информация взята из недавно поданного Apple патента — там упоминается «модульная легкая сборка для носимого устройства», а на схематических рисунках отчетливо узнаются Apple Watch.

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Сейчас в «яблочных» часах есть функция фонарика, которая просто поднимает яркость дисплея на максимальный уровень, благодаря чему пользователь может освещать часами пространство перед собой. Однако новый патент предусматривает нечто большее.

Apple Watch
Фото: Apple

Согласно схеме, Apple планирует добавить к ремешку часов модульную световую сборку. Её особенность в том, что пользователь сможет получить направленный свет, что гораздо полезнее светящегося белого экрана. Внешний модуль будет иметь собственный аккумулятор, чтобы не расходовать заряд часов, при этом управлять им можно будет с дисплея Apple Watch.

Фонарик с направленным лучом может пригодиться не только для поиска замочной скважины на двери своей квартиры вечером, но и для подачи световых сигналов в экстренных случаях или в путешествии. Оба этих применения своих часов Apple активно продвигает в последнее время. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Dmitriy
+809
Dmitriy
Скоро прокачают до PIP-BOY 3000
Вчера в 20:04
#
s_medik
+3397
s_medik
Для меня бесполезный патент, дисплейного фонарика вполне хватает.
Вот если бы разрешили подключать ремешки с дополнительной батарей, было бы супер — и более увесистые часы становятся (для меня плюс) и работать смогут дней 5-7.
Вчера в 20:11
#
+1065
Grealex
Вперед к китайским поделкам.
2 часа назад в 22:21
#
Misha Gynin
–75
Misha Gynin
Не думаю что это фонарик, скорее похоже на какой нибудь внешний датчик сахара крови или еще каких показателей организма, встроить сверхяркий светодиод в кнопку часов, оснастив выход фокусирующей линзой я еще поверю, а несуразная нахлобучка на ремешке, которая еще и мешать будет, нет.
32 минуты назад
#
Misha Gynin
–75
Misha Gynin Misha Gynin
... или например это инъекционная капсула с запасом инсулина, подающая правильные дозы под управлением часов, тоже правдоподобнее фонарика.
31 минуту назад
#
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