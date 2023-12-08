Apple Watch обзаведется очень неожиданным, но полезным элементом

Компания Apple планирует встроить в свои часы фонарик. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, информация взята из недавно поданного Apple патента — там упоминается «модульная легкая сборка для носимого устройства», а на схематических рисунках отчетливо узнаются Apple Watch.
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Сейчас в «яблочных» часах есть функция фонарика, которая просто поднимает яркость дисплея на максимальный уровень, благодаря чему пользователь может освещать часами пространство перед собой. Однако новый патент предусматривает нечто большее.
Фото: Apple
Согласно схеме, Apple планирует добавить к ремешку часов модульную световую сборку. Её особенность в том, что пользователь сможет получить направленный свет, что гораздо полезнее светящегося белого экрана. Внешний модуль будет иметь собственный аккумулятор, чтобы не расходовать заряд часов, при этом управлять им можно будет с дисплея Apple Watch.
Фонарик с направленным лучом может пригодиться не только для поиска замочной скважины на двери своей квартиры вечером, но и для подачи световых сигналов в экстренных случаях или в путешествии. Оба этих применения своих часов Apple активно продвигает в последнее время.
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