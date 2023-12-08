Apple Watch обзаведется очень неожиданным, но полезным элементом



Компания Apple планирует встроить в свои часы фонарик. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, информация взята из недавно поданного Apple патента — там упоминается «модульная легкая сборка для носимого устройства», а на схематических рисунках отчетливо узнаются Apple Watch.





Сейчас в «яблочных» часах есть функция фонарика, которая просто поднимает яркость дисплея на максимальный уровень, благодаря чему пользователь может освещать часами пространство перед собой. Однако новый патент предусматривает нечто большее.Согласно схеме, Apple планирует добавить к ремешку часов модульную световую сборку. Её особенность в том, что пользователь сможет получить направленный свет, что гораздо полезнее светящегося белого экрана. Внешний модуль будет иметь собственный аккумулятор, чтобы не расходовать заряд часов, при этом управлять им можно будет с дисплея Apple Watch.Фонарик с направленным лучом может пригодиться не только для поиска замочной скважины на двери своей квартиры вечером, но и для подачи световых сигналов в экстренных случаях или в путешествии. Оба этих применения своих часов Apple активно продвигает в последнее время.