В iOS 17.2 появился аналог Name Drop. Что он может

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Речь идет о предрелизной версии прошивки. Функция позволяет делиться посадочными талонами, билетами в кино и другим содержимым приложения Wallet, в дно касание.Принцип работы такой же, как и у Name Drop — данные передаются если поднести iPhone друг к другу передними гранями.Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть Wallet и нажать на карточку, которой хотите поделиться. Затем соприкоснитесь смартфонами и нажмите кнопку «Поделиться» на дисплее. Данные перенесутся в смартфон другого пользователя.Важно, чтобы оба iPhone были обновлены до предрелизной версии iOS 17.2.