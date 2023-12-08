В iOS 17.2 появился аналог Name Drop. Что он может

Артем
swr6uws6u.png

Речь идет о предрелизной версии прошивки. Функция позволяет делиться посадочными талонами, билетами в кино и другим содержимым приложения Wallet, в дно касание.

Принцип работы такой же, как и у Name Drop — данные передаются если поднести iPhone друг к другу передними гранями.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть Wallet и нажать на карточку, которой хотите поделиться. Затем соприкоснитесь смартфонами и нажмите кнопку «Поделиться» на дисплее. Данные перенесутся в смартфон другого пользователя.

Важно, чтобы оба iPhone были обновлены до предрелизной версии iOS 17.2.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Резкий приступ жадности: подписка iCloud+ подорожала в России на 10 тысяч рублей
В iPhone 16 появится суперкрутой микрофон, которого еще никогда не было в айфонах
Стало известно, что именно Apple сливает властям о владельцах iPhone. Вам стоит это знать

Рекомендации

Рекомендации

Что происходит с ценами на такси?
В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии