Siri

Компания Apple открыла новую вакансию — учитель по русскому языку для Siri в Apple. Сотрудник будет работать в Барселоне, Испания.

Новый сотрудник должен будет заняться улучшением адаптации Siri для российского рынка. В описании вакансии указано, что в его обязанности войдёт работа над проектами, которые позволят пользователям общаться с Siri на естественном языке. Также нужно будет оценивать качество работы Siri по различным параметрам и метрикам и взаимодействовать с различными командами разработчиков внутри Apple.

Требования к кандидатам не особо высокие: знание русского и английского языков и культурных особенностей России, коммуникативные навыки, менеджерский опыт и опыт в эффективном ведении задач и установке приоритетов.

Очевидно, Apple хочет сделать Siri более дружелюбной — чтобы общаться с голосовым помощником можно было не заранее запрограммированными командами, а языком, к которому мы привыкли в обычной жизни.

Вакансия опубликована на сайте LinkedIn, который заблокирован в России, поэтому для её просмотра требуется VPN, Tor или другой инструмент для обхода блокировки.


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Источник:

Алёна Владимирская Алёна Владимирская

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