Apple использовала очень нестандартные чипы для разработки Apple Intelligence. Последствия могут быть ужасными

Фархад
AI

Компания Apple использовала тензорные процессоры (TPU) Google вместо широко используемых графических процессоров (GPU) Nvidia для создания двух критически важных компонентов Apple Intelligence.

Решение было подробно описано в исследовательской статье, опубликованной Apple, в которой компания сама подчеркнула свою зависимость от облачного оборудования Google. В материале говорится, что Apple использовала 2048 чипов TPUv5p от Google для создания моделей ИИ и 8192 процессора TPUv4 для серверных моделей ИИ. Nvidia в исследовательской статье вообще не упоминается.

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Такое решение может сыграть злую шутку с Apple в будущем, поскольку все крупные модели ИИ и нейросети создавались на процессорах Nvidia. Более того, Nvidia продает свои чипы и системы как отдельные продукты, а Google предоставляет доступ к своим TPU через облачные сервисы. Поэтому при любом сбое в работе Apple Intelligence производитель iPhone будет вынужден рассчитывать на быструю реакцию Google. Также отметим, что собственный ИИ Google Gemini пока сильно отстаёт от той же модели GPT4 от Open AI. Отчасти это также связано с оборудованием, поэтому ждать от Apple Intelligence решения задач на уровне ChatGPT бессмысленно. Видимо, по этой причине Apple встроит ChatGPT в свой ИИ позже.

Сами инженеры Apple объясняют, что TPU позволили им эффективно обучать большие, сложные модели ИИ. Они описывают, как TPU Google организованы в большие кластеры, что обеспечивает вычислительную мощность, необходимую для обучения моделей ИИ Apple. Сейчас компания планирует инвестировать более $5 млрд в усовершенствования собственных серверов ИИ в течение следующих двух лет.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1640
tellurian
Самое важное, что работа нейросетей потребляет сильно больше энергии, чем простой поисковик. Сами компании в отчетах пишут о росте потребления.
Вчера в 17:29
#
+935
Paspartu tellurian
Кому важно могут не пользоваться
Вчера в 18:16
#
tellurian
+1640
tellurian Paspartu
Вопрос в другом. У них там экология и зеленая тема популярны. Это идёт в разрез этой темы.
Вчера в 18:50
#
+935
Paspartu tellurian
Видимо, не настолько популярна.
Вчера в 19:13
#