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Apple исправила баг с урезанной памятью в Apple TV 4K

Фархад

Apple TV 4K 2022

Компания Apple выпустила обновление tvOS 16.1.1 для приставок Apple TV 4K 3-го поколения, в котором устранила проблему с пропаданием половины встроенной памяти.

Ранее на этой неделе мы рассказывали, что владельцы новых Apple TV 4K с накопителем на 128 ГБ столкнулись с проблемой, из-за которой они могли использовать только 64 ГБ памяти. Сверх этого лимита приложения попросту не устанавливались.

Теперь Apple устранила этот баг в специальном обновлении tvOS 16.1.1. Скачать новую прошивку можно в меню «Настройки» > «Система» > «Обновление ПО».

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Источник:
MacRumors
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