Apple исправила баг с урезанной памятью в Apple TV 4K

Компания Apple выпустила обновление tvOS 16.1.1 для приставок Apple TV 4K 3-го поколения, в котором устранила проблему с пропаданием половины встроенной памяти.
Ранее на этой неделе мы рассказывали, что владельцы новых Apple TV 4K с накопителем на 128 ГБ столкнулись с проблемой, из-за которой они могли использовать только 64 ГБ памяти. Сверх этого лимита приложения попросту не устанавливались.
Теперь Apple устранила этот баг в специальном обновлении tvOS 16.1.1. Скачать новую прошивку можно в меню «Настройки» > «Система» > «Обновление ПО».
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