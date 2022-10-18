iOS 16.1 Баги

Apple исправила бесящую проблему iOS 16. Появилась новая настройка

Олег

iOS 16.1


Компания Apple наконец доработала свою функцию конфиденциальности, которая вызывала раздражение у пользователей релизной iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.

Речь идет о всплывающем окне с запросом о разрешении на доступ к буферу обмена. Из соображения сохранности личных данных пользователя Apple заставила все сторонние приложения делать такие запросы, однако, похоже, не учла, насколько неудобно будет постоянно отвечать на эти запросы. После коллективной жалобы руководству компании разработчики взялись исправлять ситуацию.

Согласно источнику, в самой свежей бета-версии iOS 16.1 появилось новое меню. Оно дает возможность пользователю настроить запросы на доступ к буферу обмена (то есть на вставку ранее скопированного текста). Чтобы это сделать:
  • Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность»
  • Найдите строку «Вставка из других приложений»
  • Выберите один из трех вариантов: «Разрешить», «Запретить», или «Спросить».
  • Другой вариант: найдите нужное вам приложение в «Настройках», тапните по нему и выберите нужный пункт. 
Результат будет следующим: выбрав «Разрешить», вы автоматически разрешаете приложениям неограниченный доступ к буферу обмена, то есть всё будет так, как было на iOS 15. Выбрав «Запретить», приложение не сможет автоматически брать информацию из буфера, при этом ручная команда «Вставить» будет работать и дальше. Вариант «Спросить» означает, что приложение каждый раз будет запрашивать разрешение на автовставку.

iOS 16.1 в данный момент находится на этапе бета-тестирования, её релиз для всех пользователей ожидается до конца октября, вместе с iPadOS 16.1. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

hellcat
+8
hellcat Владислав Вихлянов
По тому, что автор статьи не написал о том, что эта настройка появилась в каждом отдельном приложении))
Просто в настройках прокрутите вниз к приложениям и там уже включайте/отключайте для каждого отдельно.
Сегодня в 08:44
#
Олег Воронин
+2217
Олег Воронин hellcat
К сожалению, я не ставил бету, поэтому писал по зарубежному источнику — всё, что там было, я указал. Я добавлю уточнение в текст
Сегодня в 10:01
#
hellcat
+8
hellcat Олег Воронин
Понял)
Но всё равно странно, что в статье про глобальный запрею на вставку (в крайней паблик бэте пункта нет в настройках конфиденциальности). Получается если опцию активировать буфер обмена не работает везде, а это согласитесь как то не очень)
Сегодня в 10:42
#
hellcat
+8
hellcat
И ещё как Я понял, эта настройка есть только у приложений которые поддерживают автоматическую вставку при открытии самого приложения, как например данный пациент.
Сегодня в 08:48
#
Олег Воронин
+2217
Олег Воронин hellcat
У тех, которые хоть раз запрашивали доступ к буферу.
Сегодня в 10:02
#
Ckor_30
+612
Ckor_30
А как добавить режим разработчика там ниже чтоб появился?
Сегодня в 10:06
#
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