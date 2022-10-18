Apple исправила бесящую проблему iOS 16. Появилась новая настройка

Компания Apple наконец доработала свою функцию конфиденциальности, которая вызывала раздражение у пользователей релизной iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.
Речь идет о всплывающем окне с запросом о разрешении на доступ к буферу обмена. Из соображения сохранности личных данных пользователя Apple заставила все сторонние приложения делать такие запросы, однако, похоже, не учла, насколько неудобно будет постоянно отвечать на эти запросы. После коллективной жалобы руководству компании разработчики взялись исправлять ситуацию.
Согласно источнику, в самой свежей бета-версии iOS 16.1 появилось новое меню. Оно дает возможность пользователю настроить запросы на доступ к буферу обмена (то есть на вставку ранее скопированного текста). Чтобы это сделать:
- Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность»
- Найдите строку «Вставка из других приложений»
- Выберите один из трех вариантов: «Разрешить», «Запретить», или «Спросить».
- Другой вариант: найдите нужное вам приложение в «Настройках», тапните по нему и выберите нужный пункт.
iOS 16.1 в данный момент находится на этапе бета-тестирования, её релиз для всех пользователей ожидается до конца октября, вместе с iPadOS 16.1.