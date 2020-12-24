Apple признала наличие проблемы с разрешением при подключении компьютера Mac на процессоре M1 к широкоформатным мониторам. Например, некоторые параметры могут быть недоступны.
Apple заявляет, что планирует устранить эту неисправность в следующем обновлении операционной системы macOS. Компания не уточнила, когда именно выйдет исправление. Возможно, фикс появится уже в следующей версии, бета-тестирование которой началось на прошедшей неделе.
Напомнить, изменить разрешение внешнего монитора можно в разделе системных настрое «Мониторы».
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