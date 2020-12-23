Глава Tesla Илон Маск рассказал в своем твиттере, что однажды он связался с генеральным директором Apple Тимом Куком по поводу продажи своей компании, но тот отказался от встречи. По словам Маска, это произошло в неудачный период времени для производителя электрокаров, он предлагал приобрести Tesla за 1/10 от её стоимости.
Твит Илона появился в ответах к информации от Reuters о работе купертиновцев над Apple Car.
During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020
Ранее сообщалось, что Apple планирует запустить производство своего автомобиля к 2024 году, используя технологию аккумуляторов «следующего поколения», которая благодаря своей конструкции освобождает место внутри батареи, тем самым увеличивая запас хода. В отдельном твите Маск прокомментировал, что эти слухи «странные» и такая аккумуляторная технология невозможна с точки зрения электрохимии.
Strange, if true.
- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.
- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack? — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020
Предыдущие слухи указывали, что Apple рассматривала возможность покупки Tesla в 2013, но, учитывая комментарии Илона, это может быть неточной информацией. Разлад между компаниями начался после того, как Apple стала переманивать сотрудников Маска, а в 2015 году он назвал производителя iPhone «кладбищем Tesla».
«Если вы не добьетесь успеха в Tesla, то пойдете работать в Apple», — Илон Маск.
Tesla и Apple станут прямыми конкурентами в случае, если купертиновцы когда-либо запустят производство автомобилей. Это может произойти в 2024 или 2025, хотя проект еще могут свернуть.
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Правда ввалить пришлось бы как минимум 1/10 миллиарда $
причём без всяких гарантий на прибыльность в ближайшие 3-5 лет.