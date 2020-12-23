Tesla

Глава Tesla Илон Маск рассказал в своем твиттере, что однажды он связался с генеральным директором Apple Тимом Куком по поводу продажи своей компании, но тот отказался от встречи. По словам Маска, это произошло в неудачный период времени для производителя электрокаров, он предлагал приобрести Tesla за 1/10 от её стоимости.

Твит Илона появился в ответах к информации от Reuters о работе купертиновцев над Apple Car.

Ранее сообщалось, что Apple планирует запустить производство своего автомобиля к 2024 году, используя технологию аккумуляторов «следующего поколения», которая благодаря своей конструкции освобождает место внутри батареи, тем самым увеличивая запас хода. В отдельном твите Маск прокомментировал, что эти слухи «странные» и такая аккумуляторная технология невозможна с точки зрения электрохимии.

Предыдущие слухи указывали, что Apple рассматривала возможность покупки Tesla в 2013, но, учитывая комментарии Илона, это может быть неточной информацией. Разлад между компаниями начался после того, как Apple стала переманивать сотрудников Маска, а в 2015 году он назвал производителя iPhone «кладбищем Tesla».

«Если вы не добьетесь успеха в Tesla, то пойдете работать в Apple», — Илон Маск.

Tesla и Apple станут прямыми конкурентами в случае, если купертиновцы когда-либо запустят производство автомобилей. Это может произойти в 2024 или 2025, хотя проект еще могут свернуть.


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Источник:

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