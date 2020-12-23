В июле Apple объявила о запуске новой программы Security Research Device Program. В её рамках исследователям предоставят специально сконфигурированные iPhone с доступом к системным функциям.

iPhone

Apple начала уведомлять первых исследователей, которые с сегодняшнего дня получат специальные айфоны. По условиям программы, устройства предоставляются в аренду на год, но этот при желании можно будет продлить.

Apple считает, что вклад исследователей поможет компании в достижении её цели по повышению безопасности для пользователей. Купертиновцы сообщают, что ценят подобное сотрудничество с независимыми участниками.

Айфоны, предоставляемые в рамках программы исследования безопасности устройств, программно немного отличаются от потребительских моделей, поскольку у них имеется доступ к системным функциям, это облегчит исследователям обнаружение серьезных уязвимостей, поскольку им не нужно будет делать джейлбрейк. Таким образом участники программы смогут изучить функции безопасности платформы и запускать необходимые инструменты для тестирования ОС.

Также независимые исследователи получат доступ к обширной документации и специальному форуму с инженерами Apple для совместной работы. Инициатива исследования безопасности устройств работает совместно с программой вознаграждения за обнаружение уязвимостей, в рамках которой можно получить до 1,5 миллиона долларов.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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