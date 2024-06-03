Apple изменит один из главных системных элементов в iOS 18 до неузнаваемости

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В преддверии скорого начала WWDC 2024 в сети появляется всё больше подробностей о будущих нововведениях в iOS 18 и других операционных системах Apple.Мы уже знаем, что основной акцент будет сделан на возможности искусственного интеллекта, однако, сами операционки получат и ряд других изменений. По данным Марка Гурмана, Apple готовится кардинально изменить Центр управления в iOS 18. Рейстайлинг системы включает в себя обновлённый виджет воспроизведения музыки и элементов управления умным домом HomeKit.Текущий центр управления практически не менялся с релиза iPhone X в 2017 году. Журналист не уточнил, что именно замышляет Apple, но изменения будут значительными.Ранее Гурман рассказал об изменении интерфейса меню настроек — оно будет больше напоминать macOS.Теперь осталось дождаться официального анонса iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и других новых операционных систем, которые Apple представит уже в понедельник, 10 июня.