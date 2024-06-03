Apple изменит один из главных системных элементов в iOS 18 до неузнаваемости

Фархад
Концепт

В преддверии скорого начала WWDC 2024 в сети появляется всё больше подробностей о будущих нововведениях в iOS 18 и других операционных системах Apple.

Мы уже знаем, что основной акцент будет сделан на возможности искусственного интеллекта, однако, сами операционки получат и ряд других изменений. По данным Марка Гурмана, Apple готовится кардинально изменить Центр управления в iOS 18. Рейстайлинг системы включает в себя обновлённый виджет воспроизведения музыки и элементов управления умным домом HomeKit.

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Текущий центр управления практически не менялся с релиза iPhone X в 2017 году. Журналист не уточнил, что именно замышляет Apple, но изменения будут значительными.

Ранее Гурман рассказал об изменении интерфейса меню настроек — оно будет больше напоминать macOS.

Теперь осталось дождаться официального анонса iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и других новых операционных систем, которые Apple представит уже в понедельник, 10 июня.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

YABLOKOFON
+191
YABLOKOFON
Если как на картинке будет то это будет просто неудобный ад
28 минут назад
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