Одна из самых причудливых функций iPhone 11, которую Apple анонсировала на сентябрьском мероприятии — новый режим камеры «слоуфи». С её помощью пользователи могут снимать замедленные видео на фронтальную камеру смартфона. Чтобы напомнить о новой функции, компания выпустила на YouTube серию видеороликов.



В первом ролике показана девушка, которая позирует для создания гламурного «слоуфи» с использованием блестящего фона. Внезапно создание видео подпортил её младший брат, направив струю воздуха от фена в неправильном направлении.







Второй ролик демонстрирует мужчину, который получает удовольствие от создания «слоуфи», кривляясь на камеру. Выглядит забавно.







Третье видео показывает трех подруг, которые, на первый взгляд, тусуются на вечеринке в клубе, а на деле они просто дурачатся в морозильной камере одного из супермаркетов.







Последнее видео попутно рассказывает о водонепроницаемости iPhone 11. В ролике мужчина снимает «эпичное слоуфи» под дождем. На деле оказывается, что это не дождь, а система для полива газона.







Серия коротеньких видео получилась довольно веселой. Она также отражает тот момент, что Apple осознает абсурдность функции «слоуфи».





