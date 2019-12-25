Компания Apple вряд ли станет покидать российский рынок из-за закона, который обязывает производителей предустанавливать на электронные устройства российские приложения. Так считает глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Я не думаю, что коллег это [предустановка российского ПО] будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Не каждый станет покупать Apple». «У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone», — заявил министр «Известиям».Мантуров уверен, что YotaPhone мог бы составить конкуренцию смартфонам Apple и других зарубежных производителей, если бы не реалии российского рынка:
«Это очень интересный по технологиям и дизайну смартфон. Мы вовремя запатентовали это ноу-хау, никто нас не переплюнул. Всё уперлось в российский рынок, который не позволил обеспечить эффективную экономическую модель производства. Аппараты производились в Китае, и в итоге китайцы и купили YotaPhone полностью».Закон о предустановке российского софта был подписан Путиным 2 декабря и вступит в силу 1 июля 2020 года. Он обязывает производителей смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией смарт-ТВ устанавливать на свою продукцию приложения отечественных разработчиков. Перечень устройств, попадающих под действие этого закона, и софта, которые должен быть на них в обязательном порядке, позже определит Правительство РФ. Штраф за несоблюдение этого закона для индивидуальных предпринимателей составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Инициатором идеи о предустановке отечественных приложений на мобильные устройства была Федеральная антимонопольная служба. Против этой инициативы выступала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (в РАТЭК входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Phillips). В ноябре РАТЭК обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект из-за того, что он может негативно сказаться на развитии рынка и привести к монополизации отрасли.
Этот документ окрестили «законом против Apple», поскольку компания Apple утверждала, что может уйти с российского рынка в случае его принятия. В качестве аргументации приводилась невозможность предустановки в iOS стороннего софта для отдельной страны. Против законопроекта выступала Ассоциация компаний интернет-торговли, однако он нашёл поддержку у Mail.Ru Group, «Лаборатории Касперского», МТС и «МегаФона».
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