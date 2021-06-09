Apple вернула в бета-версии iOS 15 знаменитый инструмент для более удобного набора текста — лупу. На этот факт обратил внимание The Verge.
«Лупа» (или «Увеличительное стекло») появилась в iOS очень давно и была в её составе вплоть до iOS 13 и iPadOS 13. Когда iOS и iPadOS разделились на две отдельные операционные системы, «Лупа» исчезла из обеих новых ОС. Однако многие привыкли к ней — дело в том, что «Увеличительное стекло» помогает более удобно выделять текст или перемещать курсор, так как показывает, какая часть текста находится прямо под пальцем. Почему «Лупу» решили убрать, доподлинно неизвестно, но в первой бета-версии iOS 15 она снова появилась.
Однако можно с уверенностью сказать, что это не было багом. Новая «Лупа» изменилась внешне, стала немного меньше и появляется гораздо быстрее, чем раньше. Ею стало удобнее пользоваться. Вызвать «Увеличительное стекло» можно привычными действиями — достаточно удержать палец на набранном только что тексте. «Лупа» будет на экране до тех пор, пока вы не отпустите дисплей пальцем.
Стоит сказать, что Apple очень редко возвращается к тому, что ранее решила убрать. Самый известный пример такого даунгрейда — тип клавиатуры в MacBook. В 2016 году компания встроила в MacBook Pro клавиатуру типа «бабочка», которая оказалась одним из самых проблемных обновлений в современной истории Apple. Инженеры компании выпускали несколько итераций исправленной «бабочки», однако лучше она не становилась. После нескольких лет борьбы и бесплатных замен клавиатуры по расширенной гарантии Apple отказалась от «бабочки» и вернулась к механизму «ножницы» в 2019 году.
Кстати, множество утечек говорят о том, что в следующем MacBook может снова появиться разъем для SD-карт и HDMI-порт. Правда это или нет — покажет время.
Ранее эксперты обнаружили, что iOS 14.5 совсем не мешает приложениям собирать данные о нас, а скорее наоборот. На фоне этого Apple изменила подход к обновлениям iOS и iPadOS — возможно, впервые за много лет.
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