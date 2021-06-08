7 июня 2021 года на всемирной онлайн-конференции Apple показала нам две новые версии мобильных операционных систем — iOS 15 для iPhone и iPadOS 15 для iPad. Изменений в этом году не так уж много, однако кое-что всё же осталось вне поля зрения — со сцены компания рассказала не обо всех нововведениях.
В частности, речь идет о принципе получения апдейтов мобильными устройствами Apple. До сих пор одна отдельная версия ОС получала обновления, как правило, в течение одного года, после чего её поддержка прекращалась. Если пользователь хотел получать самые свежие патчи и исправления, ему приходилось обновляться на самую свежую ОС — например, с iOS 13 на iOS 14. Исключение делали только для старых устройств, которые не могут обновиться дальше — для них изредка выходят критические патчи безопасности. Однако, начиная с 2021 года, Apple полностью меняет ситуацию с получением апдейтов.
На своём официальном сайте, на странице с нововведениями iOS 15, можно заменить один необычный пункт. Компания утверждает, что теперь две версии iOS и iPadOS будут развиваться параллельно. То есть, схема такая: iOS 14 своевременно обновляется не только до релиза iOS 15, но и получает патчи безопасности даже после него. Для реализации такого подхода в пункте «Обновления ПО» в настройках устройства будут отображаться сразу два варианта апдейтов: и полная сборка iOS 15, и патч безопасности iOS 14. В итоге пользователь может выбирать: оставаться ли ему на iOS 14 подольше, или установить новейшую iOS 15. При любом выборе он не будет жертвовать безопасностью устройства, как это происходит сейчас.
Это в некотором смысле беспрецедентное решение Apple, так как до сих пор компания старалась не предоставлять вообще никакого выбора своим пользователям в вопросах обновления ПО.
Ранее мы рассказали о новых функциях конфиденциальности в iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey. Кроме того, компания обновила и саму macOS — подробности об этом можно найти здесь.
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Может «заметить»?!