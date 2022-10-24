Safari Apple

Apple круто обновила Safari для iPhone, iPad и Mac

Олег

Safari


Компания Apple выпустила обновление Safari 16.1 для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишут в MacRumors.

Обновленный фирменный браузер Safari 16.1 получил ряд нововведений. Например, Apple интегрировала в него функцию Web Push — она позволяет получать push-уведомления даже от сайтов, а не только от приложений. Уведомления будут приходить независимо от того, запущен браузер или нет, а управлять ими можно будет в Центре уведомлений.

Еще в Safari 16.1 пришла функция Passkey. Это фирменная разработка Apple — ключи доступа, которые генерируются системой, синхронизируются между вашими устройствами через iCloud и в перспективе позволят заменить логины и пароли.

В новых iPad Pro с чипом M2 добавлена функция наведения указателя при использовании Apple Pencil — доcтаточно просто поднести карандаш к дисплею, не касаясь его. При помощи этой функции можно будет просматривать содержимое ссылок, GIF-анимацию на страницах и так далее.

В браузере присутствуют другие мелкие нововведения и исправления. Safari 16.1 уже интегрирован в iOS 16.1, iPadOS 16.1 и macOS 13 Ventura. Пользователи macOS Big Sur и Monterey могут обновить приложение через «Системные настройки». 

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Источник:
MacRumors
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