iOS 16 iOS 16.1 Apple

⚡️ Вышла iOS 16.1 — вот все нововведения

Олег

iOS 16.1


Только что всем пользователям iPhone 8 и более новых моделей стала доступна релизная версия iOS 16.1. Дата выхода апдейта была известна заранее — 24 октября — а сама сборка приносит довольно много нововведений и исправлений.

Прежде всего, обновление iOS 16.1 порадует пользователей iPhone XR / 11 и iPhone 12 / 13 mini. Для них наконец становится доступна обновленная пиктограмма аккумулятора, которая не только визуально отображает уровень оставшегося заряда, но и выводит его в процентах. Релизная iOS 16 почему-то «обделила» владельцев указанных айфонов и не дала им эту функцию.

Среди других нововведений:
  • Живые виджеты. Это новый тип виджетов, которые умеют в реальном времени отображать прогресс — например, доставку еды или прибытие такси, спортивный счет в матче и так далее. Apple показала их еще на WWDC в июне, однако появиться такие виджеты могут только в iOS 16.1. Кстати, с прошлой недели, с момента выхода iOS 16.1 Release Candidate, разработчикам позволили добавлять такой тип виджетов в свои приложения — а значит совсем скоро мы можем увидеть их реализацию в привычном софте.
  • Эфир активности. «Динамический островок» в новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max обзавелся новой фишкой. Теперь в нем доступен «Эфир активности» с трансляцией обновлений из сторонних приложений. 
  • Apple Fitness+. Подписку теперь могут использовать даже те пользователи iPhone, у которых нет Apple Watch. Кстати, своими ощущениями от работы приложения «Фитнес» я делился вот здесь
  • Wallet. Фирменное приложение Apple для хранения платежных и дисконтных карт и использования Apple Pay теперь можно полностью удалить с iPhone. А еще теперь можно легко делиться ключами от автомобиля или гостиничного номера через мессенджеры. 
  • Книги. Теперь в фирменном приложении «Книги» элементы управления книгой автоматически скрываются, когда вы приступаете к чтению. 
  • Matter. Вместе с iOS 16.1 придет поддержка протокола Matter — это единый «язык» связи между устройствами умного дома разных брендов.
  • Общая библиотека iCloud. Одна из тех функций, которые нам показали, но не дали в релизной iOS 16. «Общая библиотека» позволяет моментально обмениваться фото и видео с членами семьи, создав, по сути, общее медиапространство и совместно его пополняя.
Исправления:
  • «Сообщения». В приложении iMessage больше не должны отображаться ранее удаленные диалоги. 
  • Dynamic Island. Контент в островке Dynamic Island не отображался во время использования функции «Удобный доступ».
  • CarPlay. Функция CarPlay могла не подключаться при использовании приложения для VPN.
Если вы всё еще пользуетесь iOS 15, то вот здесь мы рассказали, как правильно обновиться до iOS 16.1 — для россиян существуют некоторые полезные оговорки. А если iOS 16 вам не понравилась, и даже 16.1 не исправила ситуацию, то откатиться на iOS 15 еще не поздно — Apple пока продолжает подписывать iOS 15.7.1.  

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Комментарии

карим
+37
карим
Давайте теперь ждём тест акб и гигбенч 16.1 и 15.х.х
2 часа назад в 20:18
#
Mers
+4134
Mers карим
На 15.х.х мне влегкую хватало аккумулятора на 2 дня + 20% на остатке, а то и чуть больше. Теперь же , на 16 -ой 13 часов почти в притык😒
2 часа назад в 20:30
#
+242
Alex82 Mers
Напомните-ка, какая у вас модель?🤔
2 часа назад в 20:42
#
Mers
+4134
Mers Alex82
13 Мах.
2 часа назад в 20:50
#
+423
samOsebe Mers
на обычной 13 прошке полтора суток, не более. вот размышляю — обновляться с 15.4.1 или нет на 16 версию..
час назад в 21:43
#
Mers
+4134
Mers samOsebe
Даже и не думай! Я очень пожалел, что обновился. Без игр он у меня по 17-18 часов вывозил. Обновился только из-за опции энергосбережения на часах,ч тобы ей пусто было. Ничего нового для себя в 16 не увидел.
час назад в 21:48
#
+423
samOsebe Mers
благодарю.
3 минуты назад
#
Mers
+4134
Mers
Немного не понял. Стояла Release Candidate, удалил профиль и пришло еще одно обновление. Release Candidate отличается от релиза? Номер сборки релиза пж напишите.
2 часа назад в 20:28
#
+242
Alex82 Mers
Сборка другая. Была 20B79, стала 20B82
час назад в 21:03
#
Mers
+4134
Mers Alex82
Спасибо!) Видимо это тот случай, когда в Release Candidate чего-то не докрутили.
час назад в 21:12
#
+242
Alex82 Mers
Да не за что! Ну да)
час назад в 21:15
#
Bor™
+560
Bor™
Пожалуй оставлю на 15.1 свой айфон Х
26 минут назад
#
+158
petru4e Bor™
Сейчас 16.0 стоит (Х) вроде без проблем всё.
57 секунд назад
#
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