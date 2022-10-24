⚡️ Вышла iOS 16.1 — вот все нововведения

Только что всем пользователям iPhone 8 и более новых моделей стала доступна релизная версия iOS 16.1. Дата выхода апдейта была известна заранее — 24 октября — а сама сборка приносит довольно много нововведений и исправлений.
Прежде всего, обновление iOS 16.1 порадует пользователей iPhone XR / 11 и iPhone 12 / 13 mini. Для них наконец становится доступна обновленная пиктограмма аккумулятора, которая не только визуально отображает уровень оставшегося заряда, но и выводит его в процентах. Релизная iOS 16 почему-то «обделила» владельцев указанных айфонов и не дала им эту функцию.
Среди других нововведений:
- Живые виджеты. Это новый тип виджетов, которые умеют в реальном времени отображать прогресс — например, доставку еды или прибытие такси, спортивный счет в матче и так далее. Apple показала их еще на WWDC в июне, однако появиться такие виджеты могут только в iOS 16.1. Кстати, с прошлой недели, с момента выхода iOS 16.1 Release Candidate, разработчикам позволили добавлять такой тип виджетов в свои приложения — а значит совсем скоро мы можем увидеть их реализацию в привычном софте.
- Эфир активности. «Динамический островок» в новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max обзавелся новой фишкой. Теперь в нем доступен «Эфир активности» с трансляцией обновлений из сторонних приложений.
- Apple Fitness+. Подписку теперь могут использовать даже те пользователи iPhone, у которых нет Apple Watch. Кстати, своими ощущениями от работы приложения «Фитнес» я делился вот здесь.
- Wallet. Фирменное приложение Apple для хранения платежных и дисконтных карт и использования Apple Pay теперь можно полностью удалить с iPhone. А еще теперь можно легко делиться ключами от автомобиля или гостиничного номера через мессенджеры.
- Книги. Теперь в фирменном приложении «Книги» элементы управления книгой автоматически скрываются, когда вы приступаете к чтению.
- Matter. Вместе с iOS 16.1 придет поддержка протокола Matter — это единый «язык» связи между устройствами умного дома разных брендов.
- Общая библиотека iCloud. Одна из тех функций, которые нам показали, но не дали в релизной iOS 16. «Общая библиотека» позволяет моментально обмениваться фото и видео с членами семьи, создав, по сути, общее медиапространство и совместно его пополняя.
- «Сообщения». В приложении iMessage больше не должны отображаться ранее удаленные диалоги.
- Dynamic Island. Контент в островке Dynamic Island не отображался во время использования функции «Удобный доступ».
- CarPlay. Функция CarPlay могла не подключаться при использовании приложения для VPN.
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