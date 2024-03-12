Apple выпустила спецверсию iOS 18 VendorUI для тестирования на заводах по сборке iPhone и iPad

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LLDiags – предназначен для использования при низкоуровневой диагностике и вообще не содержит пользовательского интерфейса, за исключением простого меню диагностики;

NonUI — сборка для инженеров по аппаратному обеспечению и калибровочных машин, также не содержит стандартного пользовательского интерфейса iOS;

VendorUI — предназначен для тестирования контроля качества на заводах и может содержать элементы пользовательского интерфейса iOS предсерийной версии;

InternalUI — создан для инженеров-программистов Apple, часто содержит предварительную версию пользовательского интерфейса iOS с неизданными и неанонсированными функциями;

Релиз – стандартная версия iOS, предназначенная для конечных потребителей.

Компания Apple начала распространять внутренние сборки iOS 18 среди заводов по производству iPhone и поставщиков компонентов, сообщает портал MacRumors.Версия iOS, которую Apple предоставляет на данном этапе, называется VendorUI. Доступ к ней строго контролируется, чтобы не было преждевременных утечек. Однако это не исключает того, что в ближайшее время инсайдеры раскроют все функции будущего обновления iOS 18.Сборки VendorUI предназначены для тестирования контроля качества продуктов. Предсерийная версия пользовательского интерфейса iOS содержит новые функции, настройки и прочие изменения в дизайне системы. При этом в VendorUI часто отсутствуют определенные приложения.Вот как выглядят этапы разработки и развёртывания каждой новой версии iOS:Ожидается, что Apple представит iOS 18 и другие новые операционные системы в начале июня на конференции WWDC 2024.