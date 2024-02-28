«Мы скоро откроем новые горизонты в области генеративного ИИ». Тим Кук намекает на нейросети в iOS 18

«Мы верим, что это откроет нашим пользователям невероятные возможности», — сказал Тим.

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Сегодня, 28 февраля, Apple провела ежегодное собрание акционеров, в рамках которого глава компании Тим Кук в очередной раз прокомментировал планы в области искусственного интеллекта.Кук заявил, что в 2024 году компания «откроет новые горизонты» в области генеративного ИИ.В последние месяцы глава Apple неоднократно говорил об амбициях компании в области искусственного интеллекта. Например, в ноябре он подчеркнул, что Apple «вкладывает немало средств» в ИИ, а в феврале пообещал удивить всех «позже в этом году».Ожидается, Apple добавит новые функции генеративного искусственного интеллекта в iOS 18. Инсайдеры утверждают, что компания планирует использовать нейросети для расширения возможностей многих встроенных приложений iOS. Так ли это, мы узнаем уже в начале июня на ежегодной конференции WWDC 2024.