В iOS 18 появится новый мегаполезный режим AirPods Pro для людей за 30

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В новом выпуске своего информационного бюллетеня Power On журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что флагманские наушники AirPods Pro не претерпят каких-либо аппаратных изменений в 2024 году. Зато они получат новый режим «слухового аппарата», который появится вместе с iOS 18.Как известно, AirPods уже предлагают функцию «Живое прослушивание», которая была реализована в iOS 12 в 2018 году. Она по сути превращает iPhone в микрофон, который передаёт звук в наушники в режиме реального времени. Чуть позже в 2021 году компания представила функцию Conversation Boost для AirPods Pro, которая усиливает микрофон, что позволяет лучше слышать собеседника, стоящего перед вами.Гурман пока не раскрывает особенностей нового режима в iOS 18, но он неоднократно говорил о разработке функции проверки слуха с помощью AirPods. С другой стороны, Apple вполне может добавить конкретный режим «слухового аппарата» в приложение «Здоровье» в iOS 18.Отдельно отметим, что несколько исследований уже доказали возможность использования AirPods Pro в качестве слуховых аппаратов.