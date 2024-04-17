Apple выпустила публичные бета-версии iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS 14.5

Фархад
17-5

Спустя сутки после релиза вторых бета-версий iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS 14.5, Apple предоставила доступ к тестовым сборкам всем желающим.

Из основных изменений в iOS 17.5 можно выделить возможность загрузки приложений с сайтов разработчиков, но это работает только в странах Евросоюза. В iPadOS 17.5 появились упоминания нового Apple Pencil и функции «Состояние батареи» для iPad.

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Кроме того, в бета-версиях есть намёки на скорый релиз наушников Beats Studio3 и новых iPad.

Ожидается, что общедоступные версии всех обновлений выйдут в мае.
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