Apple выпустила публичные бета-версии iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS 14.5

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Спустя сутки после релиза вторых бета-версий iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS 14.5, Apple предоставила доступ к тестовым сборкам всем желающим.Из основных изменений в iOS 17.5 можно выделить возможность загрузки приложений с сайтов разработчиков, но это работает только в странах Евросоюза. В iPadOS 17.5 появились упоминания нового Apple Pencil и функции «Состояние батареи» для iPad.Кроме того, в бета-версиях есть намёки на скорый релиз наушников Beats Studio3 и новых iPad.Ожидается, что общедоступные версии всех обновлений выйдут в мае.