Apple мощно прокачала Shazam

Фархад
Shazam

Компания Apple добавила поддержку Live Activity в своё бесплатное приложение для идентификации музыки Shazam.

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Нововведение позволяет использовать Shazam для поиска музыки в фоновом режиме, что особенно полезно при идентификации песен в других приложениях. В предыдущем обновлении Shazam научился распознавать песни из других приложений при прослушивании в наушниках.

Shazam

Напомним, Apple приобрела стартап Shazam в 2018 году и с тех пор тесно интегрировала его в свои операционные системы. Скачать приложение для iPhone, iPad, Mac можно бесплатно в App Store. Доступ к нему также можно получить из Центра управления на ‌‌iPhone‌‌ и ‌‌iPad, а также через виджеты.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+819
Eredy
Ждем когда вы прокачку вашего приложения сделаете
2 часа назад в 20:19
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samOsebe
+560
samOsebe Eredy
..у моря погоду))
час назад в 21:21
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