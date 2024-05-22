Apple мощно прокачала Shazam

Компания Apple добавила поддержку Live Activity в своё бесплатное приложение для идентификации музыки Shazam.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Нововведение позволяет использовать Shazam для поиска музыки в фоновом режиме, что особенно полезно при идентификации песен в других приложениях. В предыдущем обновлении Shazam научился распознавать песни из других приложений при прослушивании в наушниках.
Напомним, Apple приобрела стартап Shazam в 2018 году и с тех пор тесно интегрировала его в свои операционные системы. Скачать приложение для iPhone, iPad, Mac можно бесплатно в App Store. Доступ к нему также можно получить из Центра управления на iPhone и iPad, а также через виджеты.