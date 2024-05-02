Apple может объединить «Календарь» с «Напоминаниями» в iOS 18

Фархад
iOS 18

Портал AppleInsider поделился эксклюзивной информацией о том, что Apple планирует интегрировать приложение «Календарь» с «Напоминаниями» в iOS 18.

По данным источника, пользователи iPhone смогут планировать и организовывать напоминания непосредственно в приложении «Календарь», без необходимости переходить в приложение «Напоминания». При этом напоминания можно будет просмотреть в календаре при просмотре задач на день, неделю и месяц. Это нововведение также распространится на iPadOS 18 и macOS 15.

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Ранее AppleInsider сообщили, что Apple ещё планирует встроить «Калькулятор» в «Заметки», а также добавить новые функции Safari, Apple Music, iMessage и многое другое.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18, macOS 15 и другие обновления ПО на конференции разработчиков WWDC, которая стартует 10 июня.
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Источник:
AppleInsider
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Комментарии

Hello!
+699
Hello!
Календарь iOS лишен одной главной функцией, а именно: Наклейки на значке при уведомлении из календаря. Только в шторке весит уведомление о событии. Пару раз пропустил так, и перестал пользоваться.
Сегодня в 11:46
#
John Doe
+719
John Doe
Давно пора. Напоминания — очень неинтуитивное приложение, которое прямо просится в календарь.
Сегодня в 12:42
#
tellurian
+1309
tellurian
Помогите с такой задачей: как повторно отправить письмо в приложении «Почта» на iPhone?
Не переслать, а именно повторить.
На маке можно, а на айфоне как?
18 минут назад
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