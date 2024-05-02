Apple может объединить «Календарь» с «Напоминаниями» в iOS 18

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Портал AppleInsider поделился эксклюзивной информацией о том, что Apple планирует интегрировать приложение «Календарь» с «Напоминаниями» в iOS 18.По данным источника, пользователи iPhone смогут планировать и организовывать напоминания непосредственно в приложении «Календарь», без необходимости переходить в приложение «Напоминания». При этом напоминания можно будет просмотреть в календаре при просмотре задач на день, неделю и месяц. Это нововведение также распространится на iPadOS 18 и macOS 15.Ранее AppleInsider сообщили, что Apple ещё планирует встроить «Калькулятор» в «Заметки», а также добавить новые функции Safari, Apple Music, iMessage и многое другое.Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18, macOS 15 и другие обновления ПО на конференции разработчиков WWDC, которая стартует 10 июня.