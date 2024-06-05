Apple может сделать часть ИИ-функций iOS 18 платными

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В преддверии скорого начала Всемирной конференции разработчиков Apple WWDC 2024 журналист Марк Гурман из Bloomberg раскрыл самую разочаровывающую часть iOS 18. По его словам, некоторые функции генеративного искусственного интеллекта в iOS 18 будут доступны по подписке.Пока неясно, сколько будет стоить доступ к этим фичам, но скорее всего, на старте Apple разрешит пользоваться ими бесплатно. Нечто подобное компания уже реализовала в функции спутниковой связи для вызова служб экстренной помощи. Пока эти услуги оказываются бесплатно в некоторых странах, но уже скоро Apple начнёт тарифицировать их.Ожидается, что Apple объявит о партнёрстве с Open AI на WWDC. Именно ChatGPT будет использоваться в большинстве нейрофункций iOS 18. По словам Гурмана, руководство компании обеспокоено возможным репутационным ущербом от поведения чат-бота. Это также выступает одной из причин, почему Apple будет предоставлять часть функций в качестве дополнительной услуги. Так компания сможет дистанцироваться от всяких рисков, а пользователи самостоятельно выбрать — нужны им нейросетевые технологии или нет.Теперь осталось дождаться 10 июня, чтобы узнать, какие именно функции появятся в iOS 18.