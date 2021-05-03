





Известный аналитик Минг-Чи Куо, который уже много раз сообщал правдивую информацию о планах Apple, поделился данными о новом девайсе компании. По его словам, купертиновский гигант планирует в 2023 году выпустить гибкий iPhone, который получит 8" OLED-экран.Аналитик также сообщил, что «основываясь на запрошенном Apple плане производственных мощностей можно прогнозировать, что поставки складных «iPhone» достигнут 15-20 миллионов единиц в 2023 году. Стоит ожидать, что складные «iPhone» будут использовать сенсорный слой на основе серебряных нанопроводов, поскольку это даст ряд преимуществ по сравнению с текущими технологиями гибких дисплеев».Куо также добавил, что складные устройства прочно закрепятся на рынке и ускорят «цикл замены» топовых гаджетов, к тому же, по его словам, у Apple есть шанс стать «крупнейшим победителем» на этом развивающемся рынке. Что интересно, аналитик прогнозирует, что на одних планшетофонах дело не закончится.В своем сообщении Куо написал, что «в настоящее время складные гаджеты в основном объединяют смартфон и планшет. Но мы считаем, что складной смартфон — лишь одно из применений складной конструкции. Мы прогнозируем, что в будущем складные устройства сотрут грань между смартфонами, планшетами и ноутбуками. Благодаря своей кросс-продуктовой экосистеме и преимуществам в разработке оборудования Apple станет крупнейшим победителем на новом рынке складных устройств».Он также добавил, что у гибкого iPhone будет преимущество в виде использования серебряных нанопроводов для производства складных дисплеев. Аналитик написал, что компания уже использует такие сенсорные панели в HomePod, и в будущем это позволит создавать экраны, способные сгибаться сразу в нескольких местах или в разные стороны.