Известный аналитик Минг-Чи Куо, который уже много раз сообщал правдивую информацию о планах Apple, поделился данными о новом девайсе компании. По его словам, купертиновский гигант планирует в 2023 году выпустить гибкий iPhone, который получит 8" OLED-экран.
Аналитик также сообщил, что «основываясь на запрошенном Apple плане производственных мощностей можно прогнозировать, что поставки складных «iPhone» достигнут 15-20 миллионов единиц в 2023 году. Стоит ожидать, что складные «iPhone» будут использовать сенсорный слой на основе серебряных нанопроводов, поскольку это даст ряд преимуществ по сравнению с текущими технологиями гибких дисплеев».
Куо также добавил, что складные устройства прочно закрепятся на рынке и ускорят «цикл замены» топовых гаджетов, к тому же, по его словам, у Apple есть шанс стать «крупнейшим победителем» на этом развивающемся рынке. Что интересно, аналитик прогнозирует, что на одних планшетофонах дело не закончится.
В своем сообщении Куо написал, что «в настоящее время складные гаджеты в основном объединяют смартфон и планшет. Но мы считаем, что складной смартфон — лишь одно из применений складной конструкции. Мы прогнозируем, что в будущем складные устройства сотрут грань между смартфонами, планшетами и ноутбуками. Благодаря своей кросс-продуктовой экосистеме и преимуществам в разработке оборудования Apple станет крупнейшим победителем на новом рынке складных устройств».
Он также добавил, что у гибкого iPhone будет преимущество в виде использования серебряных нанопроводов для производства складных дисплеев. Аналитик написал, что компания уже использует такие сенсорные панели в HomePod, и в будущем это позволит создавать экраны, способные сгибаться сразу в нескольких местах или в разные стороны.
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