В сети был опубликован новый патент Apple, который описывает ноутбук с сенсорным экраном. Заявка под названием «Взаимодействие устройств» содержит информацию о новой функции для экосистемы устройств компании. Также в патенте упоминается ноутбук с экраном, который подразумевает взаимодействие аналогичное экранам смартфонов.Сообщается, что пользователи смогут использовать различные жесты для выполнения действий и команд ввода. Помимо этого, патентная заявка описывает возможность отображения содержимого смартфона на экране ноутбука и наоборот.Ранее старший вице-президент Apple Крейг Федериги заявил, что компания решила отказаться от выпуска Mac с сенсорным экраном. Основная причина этого решения заключалась в «неудобном и неэргономичном» способе ввода с помощью руки.Помимо этого, в патенте говорится, что на данный момент технология еще не достаточно развита и интуитивна в текущем исполнении, так как для своего освоения может потребовать много времени или быть неэффективной с точки зрения потребления энергии.