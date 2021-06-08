Помимо обновлений фирменных операционных систем, Apple открыла доступ к функции, которая была анонсирована около месяца назад. Речь идет о прослушивании аудио без потерь в стриминг-сервисе Apple Music.
Во время презентации компания объявила, что возможность прослушивать аудио без потерь «уже сегодня» появится у всех владельцев iPhone, iPad и Mac с установленной актуальной версией ОС — и ближе к полуночи пользователи стали замечать её на своих девайсах. К слову, какого-то маркетингового названия эта возможность, похоже, не получила. В СМИ её называли Hi-Fi, но в настройках владельцев Apple-устройств просто появилась строчка «Lossless-аудио». Это обычный тумблер, который можно включить или выключить — для этого пройдите в «Настройки» → «Музыка» → «Качество аудио». За lossless-аудио не нужно доплачивать, оно включено в текущую подписку Apple Music.
Напомним, что ни одни беспроводные наушники от Apple на данный момент не поддерживают полноценное Hi-Res-аудио. И дело даже не в самих наушниках — ограничения есть у Bluetooth-протокола. Однако с любыми AirPods или Beats уже сейчас можно получить так называемое CD-качество звука — до 48 кГц и 24 бит. Для того, чтобы получить максимальные 192 кГц и 24 бита, потребуется внешний цифро-аналоговый преобразователь и проводное подключение. Однако стоит упомянуть, что и CD-качества будет достаточно для большинства пользователей. Более подробно о нюансах Apple Music Hi-Fi мы рассказали вот здесь.
Помимо аудио без потерь, Apple представила новые функции конфиденциальности, а также серьезно прокачала FaceTime.
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PS: даже не lossless поток у Apple отличный 😉