Apple наглядно показала, почему важна защита ваших данных о здоровье

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Компания Apple поделилась новым рекламным роликом, в котором основное внимание уделено важности защиты персональных данных о здоровье.В начале ролика мужчина входит в комнату, а таинственный голос произносит его главный недуг — геморрой. Затем камера переключается на женщину, а на фоне мы слышим осуждение за то, что она прошла всего 347 шагов за день. После этого мы видим парня с девушкой, которые едят чипсы из упаковки. В это время голос раскрывает страшную тайну этого парня — он не мыл руки несколько дней. Подобные сведения нам раскрывают и о других присутствующих в комнате людях.По ходу ролика нам дают понять, что медицинские данные всех этих людей попали в свободный доступ. Всё заканчивается, когда в кадр попадает девушка с iPhone, где пользовательская информация защищена по максимуму.