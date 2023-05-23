Пользователи iPhone не могут отправлять сообщения. Что случилось?

Фото: 9to5mac
Проблема наблюдается с отправкой фото- или видеофайлов в приложении «Сообщения» (iMassage). Некоторые пользователи жалуются, что мессенджер вообще не работает.
Сбой был подтвержден самой Apple, о чем говорит желтая отметка на странице мониторинга неполадок системы. По словам компании, некоторые пользователи «не могут отправлять или загружать вложения в iMessage».
Apple также заявляет, что пострадали только некоторые пользователи. Перебои в сервисе наблюдаются в течение всего дня и имеют разные локализации. Об этом сообщает Downdetector — сайт отслеживающий неисправности в работе различных сервисов.
Причиной может быть неисправность серверов. Остальные сервисы Apple на данный момент работают исправно.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides