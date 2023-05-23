Пользователи iPhone не могут отправлять сообщения. Что случилось?

Артем
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Фото: 9to5mac
Проблема наблюдается с отправкой фото- или видеофайлов в приложении «Сообщения» (iMassage). Некоторые пользователи жалуются, что мессенджер вообще не работает.

Сбой был подтвержден самой Apple, о чем говорит желтая отметка на странице мониторинга неполадок системы. По словам компании, некоторые пользователи «не могут отправлять или загружать вложения в iMessage».

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Apple также заявляет, что пострадали только некоторые пользователи. Перебои в сервисе наблюдаются в течение всего дня и имеют разные локализации. Об этом сообщает Downdetector — сайт отслеживающий неисправности в работе различных сервисов.

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Причиной может быть неисправность серверов. Остальные сервисы Apple на данный момент работают исправно.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mr.Igor
+100
Mr.Igor
Хм, кто эти люди которые пользуются iMassage….???🤣🤣😂
час назад в 21:53
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+4250
Gabriel Mr.Igor
В сша очень многие пользуются.
час назад в 22:02
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