Apple наконец-то изменит самый важный системный элемент в macOS 15

Фархад
macOS 15

Портал AppleInsider сообщает, что Apple планирует изменить дизайн пользовательского интерфейса нативных приложений в будущем масштабном обновлении macOS 15. В частности, изменения затронут «Системные настройки», которые не менялись с релиза macOS Ventura.

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Инсайдеры предполагают, что меню настроек в «macOS 15» предложит новую организационную систему, основанную на «приоритете и общей важности». Категории «Уведомления» и «Звук» в «Системных настройках» будут перемещены ниже в списке, а «Общие настройки» — вверх прямо под «Настройки сети». Apple также хочет объединить разделы «Обои» и «Дисплей» в один, а «Конфиденциальность и безопасность» с «Touch ID и пароль».

Кроме того, инженеры Apple планируют изменить дизайн значка Siri в строке меню. Ожидается, что полноценный анонс macOS 15, iOS 18, tvOS 18, VisionOS 2 и watchOS 11 состоится в рамках Всемирной конференции разработчиков WWDC, которая стартует 10 июня.
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Источник:
AppleInsider
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