Apple наконец-то выпустит приложение, которое ждали 14 лет

Фархад
iPad

Портал MacRumors, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что Apple выпустит нативное приложение «Калькулятор» для iPad, спустя 14 лет после выхода первого планшета.

Приложение станет частью масштабного обновления iPadOS 18. Оно будет доступно на всех устройствах, которые получат поддержку нового ПО.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Отсутствие официального приложения «Калькулятор» на iPad уже давно стало мемом в соцсетях, поскольку многие пользователи из года в год ждут его появления. Тем временем некоторые разработчики заработали десятки тысячи долларов на продажах приложений PCalc и Calcbot в App Store для iPad.

Напомним, официальный анонс iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и других новых операционных систем состоится на конференции WWDC 10 июня.
11
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Камеры iPhone 15 Pro Max сравнили с Oppo Find X7 Ultra
Внезапно: Apple проведёт презентацию новых гаджетов 7 мая
Apple даст своим самым неудачным аксессуарам еще один шанс

Рекомендации

Рекомендации

Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay
Таксистов уличили в махинациях с ценами. Вот почему поездки такие дорогие
В России изменятся правила пользования услугами сотовой связи
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+674
jkttim
Не прошло и 14 лет. Apple наняла разработчика для написания калькулятора для iPad🤣😂
Вчера в 20:03
#
+643
franzisonfire
Да это диковато, но у меня уже есть)
Вчера в 23:30
#