Apple наконец-то выпустит приложение, которое ждали 14 лет

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Портал MacRumors, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что Apple выпустит нативное приложение «Калькулятор» для iPad, спустя 14 лет после выхода первого планшета.Приложение станет частью масштабного обновления iPadOS 18. Оно будет доступно на всех устройствах, которые получат поддержку нового ПО.Отсутствие официального приложения «Калькулятор» на iPad уже давно стало мемом в соцсетях, поскольку многие пользователи из года в год ждут его появления. Тем временем некоторые разработчики заработали десятки тысячи долларов на продажах приложений PCalc и Calcbot в App Store для iPad.Напомним, официальный анонс iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и других новых операционных систем состоится на конференции WWDC 10 июня.