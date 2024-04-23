Камеры iPhone 15 Pro Max сравнили с Oppo Find X7 Ultra

Журналисты портала MacRumors решили провести прямое сравнение камер iPhone 15 Pro Max с одним из лучших (по версии DxOMark) камерофонов 2024 года — Oppo Find X7 Ultra. Вот что из этого получилось.Сразу отметим, что в плане характеристик Oppo Find X7 Ultra выглядит куда интереснее iPhone. Китайский флагман предлагает основной объектив на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и перископ на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом. На контрасте iPhone 15 Pro‌ Max оснащён основным сенсором на 48 Мп, сверхшириком на 12 Мп и телевиком на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом.Чтобы эксперимент был максимально прозрачным, MacRumors опубликовали все фотографии с каждого смартфона в социальных сетях, не указав названия устройств. В результате слепого голосования больше очков набрал iPhone, но в многие читатели также высоко оценили снимки с Oppo. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку различия в качестве фотографий у этих флагманов минимальные.При съёмке в дневное время фотки на iPhone получилась более яркими, чем на Oppo Find X7 Ultra. При этом флагман Apple выдавал более теплые кадры, а у Oppo тональность снимков зачастую была холодной. Зато с ночной съёмкой Oppo Find X7 Ultra справился лучше — фотографии на этот девайс получились более реалистичными. iPhone страдал от бликов, перешарпа и чрезмерного высветления некоторых участков.