Apple намерена значительно увеличить дисплеи всех iPhone. Про компактность можно забыть

Ещё в начале месяца в сети появилась информация, что Apple увеличит диагонали дисплеев в смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а сейчас стали известны интересные подробности о серии iPhone 17.Главный аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что компания начнёт изменять соотношение сторон в своих смартфонах с текущих 19,5:9 на нестандартные 19,6:9. Это изменение сначала затронет только Pro-версии в 2024 году, а к 2025 оно коснётся и стандартных моделей iPhone 17.Янг также предоставил точные размеры дисплеев для ‌iPhone 16‌ Pro и ‌iPhone 16‌ Pro Max. Apple увеличит их на 2,5% с нынешних 6,12 и 6,69 дюйма до 6,27 и 6,86 дюйма соответственно. Предположительно, ‌iPhone‌ 17 и ‌iPhone‌ 17 Plus также перейдут на эти панели. Вдобавок они получат поддержку технологии ProMotion с переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц, что позволит внедрить функцию всегда включённого дисплея в эти устройства.Кроме того, аналитик DSCC подтвердил свои предыдущие инсайды о том, что модели ‌iPhone‌ 17 Pro и iPhone‌ 17 Pro Max станут первыми девайсами Apple с подэкранными сканерами Face ID.