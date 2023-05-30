Apple намерена значительно увеличить дисплеи всех iPhone. Про компактность можно забыть

Фархад
iPhone 17
Фото: MacRumors

Ещё в начале месяца в сети появилась информация, что Apple увеличит диагонали дисплеев в смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а сейчас стали известны интересные подробности о серии iPhone 17.

Главный аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что компания начнёт изменять соотношение сторон в своих смартфонах с текущих 19,5:9 на нестандартные 19,6:9. Это изменение сначала затронет только Pro-версии в 2024 году, а к 2025 оно коснётся и стандартных моделей iPhone 17.

Янг также предоставил точные размеры дисплеев для ‌iPhone 16‌ Pro и ‌iPhone 16‌ Pro Max. Apple увеличит их на 2,5% с нынешних 6,12 и 6,69 дюйма до 6,27 и 6,86 дюйма соответственно. Предположительно, ‌iPhone‌ 17 и ‌iPhone‌ 17 Plus также перейдут на эти панели. Вдобавок они получат поддержку технологии ProMotion с переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц, что позволит внедрить функцию всегда включённого дисплея в эти устройства.

Кроме того, аналитик DSCC подтвердил свои предыдущие инсайды о том, что модели ‌iPhone‌ 17 Pro и iPhone‌ 17 Pro Max станут первыми девайсами Apple с подэкранными сканерами Face ID.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4423
Mers
Очень долго привыкал к размерам 13 Max. Привык. Теперь даже не представляю, как бы я пользовался меньшим размером, обычная версия кажется такой маленькой)
52 минуты назад
#
+91
pruss
я вспоминаю первые лопаты от Самсунга. народ ржал, кто будет с такими ходить. А сейчас это не вопрос. Привычно и удобно. Про мах — мне лично, само то. А жене обычный 14й айфон.
41 минуту назад
#
Bor™
+577
Bor™
Это точно, беру в руки айфон Х, после 14 про мах, и он кажется маленьким. А айфон 4 вообще малыш размерами.
39 минут назад
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