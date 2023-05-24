Apple решит главную проблему с зарядкой в iPhone 15

Фархад
Satechi
Фото: Satechi

Корейский инсайдер под ником yeux1122 поделился новой интересной информацией о будущих смартфонах серии iPhone 15. По его словам, Apple перестанет урезать максимальную мощность при использовании быстрых беспроводных зарядок от сторонних производителей.

Как известно, все нынешние смартфоны компании, включая iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, поддерживают быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт только через фирменные «блинчики» Apple MagSafe или дорогостоящие зарядные устройства с официальной сертификацией MFM (Made for MagSafe). Все остальные беспроводные зарядки выдают максимальную мощность в 7,5 Вт.

Теперь появилась информация, что с выходом серии iPhone 15 ситуация изменится в лучшую сторону — Apple разрешит использовать любые не сертифицированные Qi-зарядки на максимальной мощности в 15 Вт.

Стоит отметить, что переход с Lightning на USB-C в теории также позволяет Apple увеличить скорость зарядки по проводу с 27 Вт хотя бы до 45-65 Вт, но пока инсайдеры об этом не говорили.

Ожидается, что серия iPhone 15 будет представлена в сентябре 2023 года.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

John Doe
+650
John Doe
Главная проблема с зарядкой в айфонах другая — хилый аккумулятор.
Сегодня в 17:07
#
+10
Алексей John Doe
Вы похоже из бункера не выходили лет 5-6)13,14 айфоны держат очень хорошо заряд)
17 минут назад
#
tellurian
+5001
tellurian Алексей
После 16.5 плохо :( на форумах много пишут
12 минут назад
#
John Doe
+650
John Doe Алексей
Не рассказывайте сказки, пожалуйста. Лучше возьмите андроидного китайца и сравните. И это при том, что вообще-то и китайцы маловато работают.
11 минут назад
#
Mr.Igor
+99
Mr.Igor
Ну а почему бы нет, нужно еще мощность беспроводных зарядок поднять и норм будет совсем.
Сегодня в 17:38
#