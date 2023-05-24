Apple решит главную проблему с зарядкой в iPhone 15

Корейский инсайдер под ником yeux1122 поделился новой интересной информацией о будущих смартфонах серии iPhone 15. По его словам, Apple перестанет урезать максимальную мощность при использовании быстрых беспроводных зарядок от сторонних производителей.Как известно, все нынешние смартфоны компании, включая iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, поддерживают быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт только через фирменные «блинчики» Apple MagSafe или дорогостоящие зарядные устройства с официальной сертификацией MFM (Made for MagSafe). Все остальные беспроводные зарядки выдают максимальную мощность в 7,5 Вт.Теперь появилась информация, что с выходом серии iPhone 15 ситуация изменится в лучшую сторону — Apple разрешит использовать любые не сертифицированные Qi-зарядки на максимальной мощности в 15 Вт.Стоит отметить, что переход с Lightning на USB-C в теории также позволяет Apple увеличить скорость зарядки по проводу с 27 Вт хотя бы до 45-65 Вт, но пока инсайдеры об этом не говорили.Ожидается, что серия iPhone 15 будет представлена в сентябре 2023 года.