Apple в течение последних нескольких лет набирала экспертов из автопроизводства. В конце прошлого года компания наняла Манфреда Харрера, бывшего вице-президента Porsche с опытом в области разработки шасси.
Согласно Business Insider Deutschland, Харрер считался одним из лучших инженеров Volkswagen Group. Он возглавлял отдел разработки шасси в Porsche перед тем, как начал курировать модельный ряд Cayenne.
Бывший топ-менеджер Volkswagen сообщил Business Insider, что Харрер проработал в компании 13 лет и покинул свой пост в конце прошлого года, не рассказав бывшим коллегам, куда он направляется. В его профиле на LinkedIn по-прежнему указывается Porsche в графе текущего работодателя. До этого он работал в BMW и Audi.
Если мерить многочисленным слухам и утечкам, Apple стремится создать полноценный автомобиль под своим брендом. Последняя информация указывает, что компания из Купертино готова инвестировать 3,6 миллиарда долларов в Kia Motors в рамках своего производственного сотрудничества. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple, скорее всего, будет использовать платформу Hyundai E-GMP Battery Electric для своего электромобиля.
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