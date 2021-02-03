





Apple выпустила первую бета-версию macOS Big Sur 11.3 для разработчиков. Апдейт уже доступен для загрузки с помощью механизма обновления программного обеспечения в системных настройках при наличии соответствующего профиля.В macOS Big Sur 11.3 появились дополнительные параметры настройки Safari, позволяющие упорядочить различные разделы на стартовой странице, такие как «Избранное», «Список для чтения», «Отчет о конфиденциальности» и прочее. Разработчики также получили доступ к новой интеграции создания новых функций для главной страницы браузера.Обновление включает оптимизацию использования iOS-приложений на Mac с M1. При запуске программ iPhone или iPad на компьютерах Mac с процессором Apple собственной разработки появилась панель настроек, позволяющая пользователям добавлять клавиатурные команды, заменяющие некоторые элементы сенсорного ввода. Помимо этого, приложения для iPad теперь запускаются в окне увеличенного размера.Компьютеры с macOS Big Sur 11.3 получили поддержку новейших контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В приложении «Напоминания» списки можно отсортировать по дате выполнения или создания, а также по приоритету и заголовку. Также появилось возможность распечатки, для этого в строке меню нужно выбрать «Файл» > «Печать». Напоминания можно перемещать по спискам вручную с помощью перетаскивания.В Apple Music добавлен новый раздел — «Сделано для вас», а «Слушать сейчас» дополнили наглядным отображением прямых трансляций. Помимо этого обновили интерфейс меню «Поддержка», включающий подробную информацию о гарантийном обслуживании.