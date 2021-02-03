Apple планирует инвестировать 3,6 миллиарда долларов в Kia Motors в рамках запланированного производственного партнерства между двумя компаниями. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на корейский источник DongA Ilbo.
Сообщается, что Apple и Kia (дочерняя компания Hyundai), приходят к производственным соглашениям, в рамках которых автопроизводитель займётся выпуском Apple Car на своем американском предприятии, расположенном в Джорджии. Соглашение между компаниями может быть подписано 17 февраля. Все эти действия направлены на анонс электромобиля в 2024 году. По словам источника, Apple и Kia планируют производить 100 000 авто в год.
Ранее о партнерстве между Apple и Hyundai было довольно много упоминаний. В январе этого года издание Korea IT News сообщило, что электрокары для Apple скорее всего будут производиться на заводе Kia в Джорджии.
Изначально в Hyundai подтвердили слухи о переговорах с Apple, но позднее в заявлении для прессы было устранено упоминание купертиновцев. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что обе компании планируют сотрудничать, а в производстве Apple Car будет использована платформа автомобиля Hyundai E-GMP. Куо полагает, что электрокар представят не раньше 2025 года, поскольку запуск может быть отложен.
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