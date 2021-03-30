Компания Apple анонсировала 32-ю ежегодную конференцию для разработчиков WWDC. В этом году она будет проходить с 7 по 11 июня, как и год назад.
До 2020 года WWDC проходила в McEnery Convention Center в Сан-Хосе (Калифорния, США), куда съезжались разработчики из разных стран. В этом году из-за риска распространения коронавируса это мероприятие снова проводится только в онлайн-формате.
За участие в WWDC компания Apple брала с разработчиков по 1599 долларов, а студентам и преподавателям предоставлялись скидки. Теперь этот сбор с участников отменён. На сайте и в мобильных приложениях Apple Developer будут транслироваться лекции и презентации, которые будут интересны разработчикам и познакомят их с нововведениями в продуктах и с новыми продуктами Apple.
Ожидается, что во время открытия WWDC 2021 компания Apple представит iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 и watchOS 8. Дальнейшие трансляции обычным пользователям вряд ли будут интересны и понятны, хотя на них могут быть раскрыты интересные подробности о новых версиях операционных систем и возможностях, которые они добавят устройства Apple.
В ближайшее время Apple оповестит разработчиков о дате проведения WWDC 2021, а чуть ближе к открытию конференции предоставит им расписание лекций.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru