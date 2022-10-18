iPadOS. macOS Ventura

Apple назвала долгожданную дату выпуска iPadOS 16.1 и macOS Ventura

Александр



Компания Apple объявила, когда будут выпущены релизные варианты iPadOS 16 и macOS Ventura. Релиз этих обновлений состоится в следующий понедельник — 24 октября.

Планшеты Apple обновятся с iPadOS 15.7 сразу до iPadOS 16.1, что неудивительно, ведь в последние недели выпускались бета-версии именно этого номерного обновления. iOS 16.1 можно будет установить на iPad пятого поколения и новее, iPad mini пятого поколения и новее, iPad Air третьего поколения и новее, а также iPad Pro всех поколений.

macOS Ventura совместима с iMac 2017 года и новее, iMac Pro (2017), MacBook Air 2018 года и новее, MacBook Pro 2017 года и новее, Mac Pro 2019 года и новее, Mac Studio (2022), MacBook (2017) и Mac mini 2018 года и новее.

О нововведениях в iPadOS 16 можно прочитать здесь, а о macOS Ventura тут.

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Комментарии

+17
ertoso
IPadOS а не iOS не путай… эх Кузнецов Кузнецов
Сегодня в 19:13
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