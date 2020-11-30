





По данным ETNews, компания Apple подыскивает для своих смартфонов технологию, которая позволит создать миниатюрную перископную камеру. Такая камера необходима для того, чтобы оснастить устройства многократным оптическим и гибридным зумом, вроде того, какой есть у флагманов Samsung, Huawei, Honor и realme.Проблема в том, что наиболее совершенная конструкция запатентована компанией Samsung, флагманы которой поддерживают зумирование до 100 раз почти без потери качества изображения. Apple рассматривает несколько вариантов, но не хочет изобретать похожую технологию самостоятельно, поскольку это очень затратно и всё равно есть риск допустить патентные нарушения. Одна из возможных опций — покупка фотомодулей с перископной конструкцией у Samsung или лицензирование патентов, необходимых для сборки таких модулей.По данным Digitimes, Samsung может и не предоставить Apple необходимые компоненты и технологии. Компания осознаёт, что сейчас у неё есть сильное преимущество перед Apple, ведь флагманские модели Galaxy при схожей и даже меньшей цене обеспечивают гораздо более высокое зумирование, чем топовые модели iPhone. Например, ‌iPhone 12 Pro‌ Max обладает лишь 2,5-кратным оптическим зумом, причём увеличение достигается использованием нескольких сенсоров без перископической конструкции.Ранее аналитик Минг-Чи Куо писал, что Apple выпустит iPhone с перископной камерой в 2022 году. До этого он верно спрогнозировал, что у камеры iPhone 12 Pro Max будет инновационная система стабилизации с движущимся сенсором, так что есть большая вероятность, что и в этот раз он не ошибается. Впрочем, по мнению Минг-Чи Куо, Apple будет закупать компоненты камеры не у Samsung, а у Semco и Sunny Optical.Перископная конструкция камеры позволяет реализовать сильный зум не увеличивая при этом толщину смартфона. В некоторых случаях линзы располагаются вдоль корпуса, как показано на картинке выше. При продольном размещении всех линз, необходимых для сильного увеличения изображения потребовалось бы делать корпус очень толстым.