Apple не планирует обновлять iPad mini в ближайшем будущем

Фархад

iPad mini

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился в твиттере некоторыми подробностями о будущем компактном планшете Apple.

По данным инсайдера, компания запустит массовое производство iPad mini 7-го поколения в первом квартале 2024 года. В серии твитов Куо также отметил, что в ближайшие 9–12 месяцев Apple не планирует выпускать новые модели iPad, поскольку текущие девайсы не нуждаются в каком-либо апгрейде.

Ранее аналитик прогнозировал выход обновленного iPad mini в конце 2023 года, но теперь, ссылаясь на источники в цепочке поставок, он сдвинул ожидания запуска до следующего года.

Ожидается, что основным изменением в iPad mini 7 станет чипсет, поскольку этот модельный ряд получил редизайн совсем недавно. Помимо этого, девайс может получить дисплей с технологией ProMotion и частотой обновления 120 Гц.

Параллельно с этим Мин-Чи Куо рассказал о планах Apple по выпуску складного iPad с гибким дисплеем в 2024 году.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple урезала важную деталь в новых MacBook Pro
Похоже, складной iPad будет именно таким
Сколько айфонов заменят Mac Pro? Составлен рейтинг производительности всех процессоров Apple

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» выпустил банковское приложение
Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–36
NYX
Правительно. Пипл схавал и это
2 часа назад в 01:22
#