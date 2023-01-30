Apple не планирует обновлять iPad mini в ближайшем будущем

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился в твиттере некоторыми подробностями о будущем компактном планшете Apple.
По данным инсайдера, компания запустит массовое производство iPad mini 7-го поколения в первом квартале 2024 года. В серии твитов Куо также отметил, что в ближайшие 9–12 месяцев Apple не планирует выпускать новые модели iPad, поскольку текущие девайсы не нуждаются в каком-либо апгрейде.
Ранее аналитик прогнозировал выход обновленного iPad mini в конце 2023 года, но теперь, ссылаясь на источники в цепочке поставок, он сдвинул ожидания запуска до следующего года.
Ожидается, что основным изменением в iPad mini 7 станет чипсет, поскольку этот модельный ряд получил редизайн совсем недавно. Помимо этого, девайс может получить дисплей с технологией ProMotion и частотой обновления 120 Гц.
Параллельно с этим Мин-Чи Куо рассказал о планах Apple по выпуску складного iPad с гибким дисплеем в 2024 году.
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