Похоже, складной iPad будет именно таким

Олег

iPad


Компания Apple готовит к выпуску складной iPad, который будет существенно отличаться от актуальных моделей. Об этом пишут в MacRumors со ссылкой на инсайды.

Согласно источнику, новыми подробностями о будущих новинках Apple поделился Минг-Чи Куо, известный аналитик и инсайдер. Он уверен, что в следующем году компания представит iPad, который можно будет складывать пополам. Чтобы достичь этого, инженерам придется существенно переработать устройство.

В серии твитов Минг-Чи Куо написал, что «складной iPad с совершенно новым дизайном» станет следующим крупным релизом компании, связанном с планшетами, а до того момента мы не увидим ни одного нового iPad. Ожидается, что складной iPad появится в 2024 году.

Судя по утечкам, корпус этого устройства будет выполнен не из алюминия или пластика, а из углеродного волокна. Таким способом можно будет добиться малого веса и большей прочности планшета. Любопытно, что, по мнению аналитиков, Apple при помощи будущего iPad собирается опробовать нишу складных устройств, чтобы понять, будет ли интерес к складному iPhone и стоит ли вообще его выпускать.

Ранее инсайдер Росс Янг сообщал, что Apple тестирует 20-дюймовый дисплей для iPad — возможно, именно его компания сделает складным. В таком случае слухи о гигантском планшете, который до сих пор так и не вышел, можно будет объяснить разрабокой складного iPad. 

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Источник:
MacRumors
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